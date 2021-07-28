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В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус стал активнее мутировать в последние полгода

17:21, 28.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус стал активнее мутировать в последние полгода
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Коронавирус в последние полгода стал активнее мутировать. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

По ее словам, вирус стал известен не так давно, чтобы полностью его изучить.

— Тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила российский штамм коронавируса из списка мониторинга.

В мае генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов предупредил россиян о циркуляции на территории страны «десятков тысяч разных штаммов коронавируса».

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