В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус стал активнее мутировать в последние полгода

Коронавирус в последние полгода стал активнее мутировать. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

По ее словам, вирус стал известен не так давно, чтобы полностью его изучить.

— Тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила российский штамм коронавируса из списка мониторинга.



В мае генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов предупредил россиян о циркуляции на территории страны «десятков тысяч разных штаммов коронавируса».

