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Женская сборная России проиграла США в финале по баскетболу 3х3 на Олимпиаде-2020

16:17, 28.07.2021
Женская сборная России проиграла США в финале по баскетболу 3х3 на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/russiabasket

Женская сборная России проиграла команде США в финале соревнований по баскетболу 3х3 в рамках Олимпийских игр-2020 в Токио.

Американские баскетболистки стали первыми в истории чемпионками Олимпиады в данном виде спорта. Россиянки заняли второе место и завоевали серебряные медали.

В составе сборной России на турнире выступали Юлия Козик, Евгения Фролкина, Ольга Фролкина и Анастасия Логунова.

Напомним, мужская сборная России также сыграет в финале по баскетболу 3х3.

СпортБаскетбол
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