Женская сборная России проиграла США в финале по баскетболу 3х3 на Олимпиаде-2020
Женская сборная России проиграла команде США в финале соревнований по баскетболу 3х3 в рамках Олимпийских игр-2020 в Токио.
Американские баскетболистки стали первыми в истории чемпионками Олимпиады в данном виде спорта. Россиянки заняли второе место и завоевали серебряные медали.
В составе сборной России на турнире выступали Юлия Козик, Евгения Фролкина, Ольга Фролкина и Анастасия Логунова.
Напомним, мужская сборная России также сыграет в финале по баскетболу 3х3.СпортБаскетбол
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