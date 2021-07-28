Культурно-познавательные туры в Татарстан вошли в число самых популярных по программе туристического кешбэка

Фото: Максим Платонов (архив)

Культурно-познавательные туры в Татарстан вошли в число самых популярных у россиян в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка. Об этом сообщили в Ростуризме.

Для путешествий с кешбэком россияне чаще всего выбирают Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Популярностью пользуются оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и другие регионы и города страны.

Помимо татарстанских культурно-познавательных туров, россиян интересуют подобные программы в Псковской, Новгородской и Ярославских областях, а также в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге и Самаре.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в июне в России стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком за путевки. Он должен был продлиться до 31 июля, однако сегодня Ростуризм продлил окно продаж до 31 августа.



Татьяна Демина