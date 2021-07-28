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«Северный поток — 2» завершен на 99%

13:39, 28.07.2021
«Северный поток — 2» завершен на 99%
Фото: скриншот / nord-stream2

На сегодняшний день «Северный поток — 2» завершен на 99%. Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода.

На заключительном участке «Северного потока — 2» работы продолжает трубоукладочная баржа «Фортуна». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

11 июля сообщалось, что работы по «Северному потоку — 2» планируется завершить в конце августа 2021 года. На тот момент он был готов на 98%. Также в первой половине месяца в Министерстве экономики Германии рассказали о выдаче всех разрешений, необходимых для строительства «Северного потока — 2».

Татьяна Демина
Промышленность
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