В Женеве стартовал новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности

В Женеве стартовал новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Стороны намерены обсудить вопросы ее поддержания и укрепления, а также перспективы контроля над вооружениями.



Напомним, межведомственную делегацию России возглавляет замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, США — первый заместитель Государственного секретаря Уэнди Шерман.

Первый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности прошел в Женеве 16 июня. Тогда состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Фото: kremlin.ru

В ходе переговоров они приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.



Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и США в определенной степени выполняют договоренности, достигнутые на июньском саммите в Женеве.



Татьяна Демина