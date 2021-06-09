Итоги дня: снижение скорости в городах до 30 км/ч, нападение собаки на девочку, задержание Хованского
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 9 июня.
- Сенсационное решение по делу о пожаре 2015-го в ТЦ «Адмирал» года вынес сегодня Верховный суд РТ. В ходе повторного рассмотрения апелляционных жалоб осужденных он прекратил уголовное преследование получившего 9,5 года колонии гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина — «за отсутствием состава преступления», и признал его право на реабилитацию за незаконное преследование. Таким образом, все претензии с организации-арендодателя сгоревшего ТЦ «Адмирал» фактически сняты.
- В Сочи во время перестрелки погибли двое судебных приставов. Инцидент произошел из-за конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома по улице Просвещения. Местный житель Вартан Кочьян открыл стрельбу после словесного конфликта с приставами — они умерли от полученных ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина подозревается в посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст. 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).
- Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков сообщил, что временно оставит работу и покинет Казань. Он объяснил это необходимостью в связи с ухудшением состояния здоровья.
- Сегодня начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассказал, что Госавтоинспекция поддерживает идею о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч на городских дорогах, но это должно быть обоснованно и индивидуально для каждой улицы. Позже глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что МВД выступает категорически против вышеперечисленных нововведений. По мнению Черникова, инициаторы подобных предложений думают не о безопасности на дорогах, а об увеличении количества штрафов.
- Председателем Государственного комитета РТ по закупкам стал Руслан Сабиров. Документ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Сабиров более 10 лет работал в аппарате президента РТ.
- Партия «Справедливая Россия» подняла тему введения безусловного дохода для россиян в размере 10 тысяч рублей в месяц. Ранее справедливороссы уже озвучивали подобную инициативу на одной из пресс-конференций, называя такой вид выплат «справедливым базовым доходом», сделав это частью своей предвыборной программы. Инициатива уже тогда столкнулась с критикой экспертного сообщества. Однако еще в сентябре 2020 года в пользу практики с безусловным базовым доходом высказывался зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
- Власти Москвы усилят контроль за соблюдением ношения защитных масок и перчаток в ТЦ, кафе и ночных клубах. Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста числа заболевших. Жителям напомнили, что в столице действуют штрафы для нарушителей.
- С сегодняшнего утра почти во всех сервисах кикшеринга в Санкт-Петербурге невозможно взять в аренду электросамокат. Следователи изымают самокаты с парковок. В Петербурге о необходимости реагирования проинформированы органы власти. Все из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — его возбудили в конце мая. Следственный комитет России призвал МВД и Минтранс побыстрее разработать регламенты по использованию электросамокатов. Ведомство также готовит собственные предложения, направленные на регламентацию использования электросамокатов.
- В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма за песню о теракте на Дубровке в Москве в 2002 году. У него дома прошли обыски, после чего Хованского увезли в отдел. Отмечается, что песня появилась около года назад на «Ютьюбе», не на его официальном канале. Видео с его задержанием опубликовал Следком — блогер признал свою вину на камеру.
- В Татарстане собака снова напала на ребенка. На этот раз несчастный случай произошел в деревне Азьмушкино Тукаевского района. После инцидента прокуратура района начала проверку. Надзорное ведомство даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.
- Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по модернизации военных комиссариатов во всех регионах страны. Он отметил, что необходимо сделать военкоматы современными, чтобы туда хотели приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию.
- Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им. Освидетельствование, которое смогут проводить только государственные и муниципальные медорганизации, будет включать психологическое тестирование и анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.
- Российский арбитр Сергей Лапочкин отстранен от судейства и любой футбольной деятельности сроком на 10 лет. Арбитр дисквалифицирован УЕФА после рассмотрения дела по матчу квалификационного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо». В этой игре Лапочкин был главным арбитром встречи.
- В Москве суд присяжных вынес приговор Антону Бережному, обвиняемому в убийстве гея. В ночь на 29 июня 2019 года Бережной возле Курского вокзала напал на Романа Едалова и Евгения Ефимова, возвращавшихся из ночного гей-клуба. В результате нападения один из мужчин скончался. Бережного сегодня приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
- Международный аэропорт «Бегишево» открывает рейсы в Египет. Первые полеты состоятся 19 июня. Рейсы будут выполняться авиакомпанией Azur air. Решение возобновить международные перелеты из аэропорта было принято 10 июня оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.
- Позеленевшее Архиерейское озеро в Татарстане приобрело нормальный цвет. Всего пару дней назад состояние озера вызывало беспокойство. Очевидцы пожаловались на неестественный мутно-зеленый цвет и отметили неприятный запах химикатов. Природный памятник регионального значения расположен возле села Тарлаши в Лаишевском районе, это популярное место отдыха горожан, которые и забили тревогу в соцсетях.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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