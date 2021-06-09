В МВД выступили против снижения максимальной скорости до 30 км/ч в городах

МВД выступает против снижения максимальной скорости движения в городах с 60 до 30 км/ч и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Ведомство категорически против вышеперечисленных нововведений. По мнению Черникова, инициаторы подобных предложений думают не о безопасности на дорогах, а об увеличении количества штрафов на дорогах, пишет «РИА Новости».

Ранее ГИБДД Москвы поддержала инициативу введения скоростного ограничения в 30 км/ч на некоторых улицах столицы. Сегодня начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассказал, что Госавтоинспекция поддерживает идею о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч на городских дорогах, но это должно быть обоснованно и индивидуально для каждой улицы.



Ольга Плешкова