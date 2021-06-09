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В МВД выступили против снижения максимальной скорости до 30 км/ч в городах

16:49, 09.06.2021 2
В МВД выступили против снижения максимальной скорости до 30 км/ч в городах
Фото: realnoevremya.ru

МВД выступает против снижения максимальной скорости движения в городах с 60 до 30 км/ч и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Ведомство категорически против вышеперечисленных нововведений. По мнению Черникова, инициаторы подобных предложений думают не о безопасности на дорогах, а об увеличении количества штрафов на дорогах, пишет «РИА Новости».

Ранее ГИБДД Москвы поддержала инициативу введения скоростного ограничения в 30 км/ч на некоторых улицах столицы. Сегодня начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассказал, что Госавтоинспекция поддерживает идею о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч на городских дорогах, но это должно быть обоснованно и индивидуально для каждой улицы.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 июн
    Город превратится в одну большую пробку. Опоздаем все, и во все места сразу.
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  • Анонимно 09 июн
    Да уж, инициатива получилась очень мудрая - дёшево и сердито. Раз, два - и все нарушители.
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