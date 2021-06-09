Российский судья Сергей Лапочкин отстранен на 10 лет от футбола по делу о коррупции

Российский арбитр Сергей Лапочкин отстранен от судейства и любой футбольной деятельности сроком на 10 лет. Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Арбитр дисквалифицирован УЕФА после рассмотрения дела по матчу квалификационного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо». В этой игре Лапочкин был главным арбитром встречи.

В ходе проверки стало известно, что российский судья не стал сообщать о разговоре с некоторыми людьми, предлагавшими ему повлиять на исход матча. Бездействие арбитра сочли попыткой участия в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции.

Фото: premierliga.ru

Таким образом, если решение о дисквалификации не будет отменено или не будет сокращен срок отстранения, то Лапочкину придется завершить карьеру. По истечении 10 лет он не сможет работать судьей из-за возрастных ограничений.

Напомним, ранее Лапочкин был отстранен от работы сроком на 90 дней на период следственных действий.