СКР призвал МВД и Минтранс быстрее разработать регламенты по использованию электросамокатов

Следственный комитет России призвал МВД и Минтранс побыстрее разработать регламенты по использованию электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также ведомство готовит собственные предложения, направленные на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности. При этом Следком предлагает подходить к проблеме «комплексно».



«При этом полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. [...] Следственный комитет еще раз напоминает о том, что электросамокаты являются источниками повышенной опасности», — говорится в сообщении ведомства.

С сегодняшнего утра почти во всех сервисах кикшеринга в Санкт-Петербурге невозможно взять в аренду электросамокат. Следователи изымают самокаты с парковок. В Петербурге о необходимости реагирования проинформированы органы власти. Все из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — его возбудили в конце мая.

Ольга Плешкова