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Baza: в Санкт-Петербурге нельзя воспользоваться прокатом электросамокатов — их изымают следователи

09:18, 09.06.2021 3
Baza: в Санкт-Петербурге нельзя воспользоваться прокатом электросамокатов — их изымают следователи
Фото: realnoevremya.ru

С сегодняшнего утра почти во всех сервисах кикшеринга невозможно взять в аренду электросамокат в Санкт-Петербурге, пишет Baza.

По их источникам, следователи изымают самокаты с парковок с сегодняшнего утра.

Все из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — его возбудили в конце мая.

В начале июня в Санкт-Петербурге прошли обыски в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на маленьких детей.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:36
    Ждем когда в Татарстане начнут изымать эти шайтан машины. Пострадавших от них уже достаточно! Питер не церимонится, а мы все сопли на кулак наматываем!
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  • Анонимно 09:47
    Вы за себя говорите чего вы там куда наматываете.
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  • Анонимно 14:21
    доблестная деградация и наиглупейшая отвага
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