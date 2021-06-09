Baza: в Санкт-Петербурге нельзя воспользоваться прокатом электросамокатов — их изымают следователи

С сегодняшнего утра почти во всех сервисах кикшеринга невозможно взять в аренду электросамокат в Санкт-Петербурге, пишет Baza.

По их источникам, следователи изымают самокаты с парковок с сегодняшнего утра.

Все из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — его возбудили в конце мая.

В начале июня в Санкт-Петербурге прошли обыски в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на маленьких детей.



Алексей Нечаев