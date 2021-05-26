В Петербурге возбудили уголовное дело из-за электросамокатов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Следком по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, арендодатели электросамокатов «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения, предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 лет и 21 года».

фото: realnoevremya.ru (архив)

Один из парней совершил наезд на местного жителя 1980 года рождения у дома на Невском проспекте. После молодые люди напали на мужчину. Инцидент произошел 14 мая текущего года.

«Коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые не были предусмотрены правилами использования. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении.

В Казани сервис проката электросамокатов Whoosh ограничил их допустимую скорость на ряде участков. Так, на некоторых крупных перекрестках города их максимальная скорость установлена в 10 или 15 км/час, поделился наблюдениями с «Реальным временем» один из пользователей сервиса.

Алексей Нечаев