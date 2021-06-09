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В Сочи во время перестрелки погибли двое судебных приставов — произошел конфликт при выселении людей

12:39, 09.06.2021 4
В Сочи во время перестрелки погибли двое судебных приставов — произошел конфликт при выселении людей
Фото: Максим Платонов

В Сочи во время перестрелки погибли двое судебных приставов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел из-за конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома по улице Просвещения. Местный житель открыл стрельбу после словесного конфликта с приставами — они умерли от полученных ранений.


По данному факту возбуждено уголовное дело — Вартан Кочьян подозревается в посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст. 295 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:21
    зачем до такого доводить??? не выдавайте проблемные кредиты!!! Не подставляйте молодых приставов!! если людей выставляют на улицу, люди в отчаянии!! Молодые ребята - приставы - просто жертвы подставы!!!
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  • Анонимно 15:22
    То ли еще будет , в этом прогнившем государстве. Начались цветочки.
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  • Анонимно 15:25
    Терроризм однако.
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  • Анонимно 15:53
    жуть!
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