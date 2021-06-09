В Сочи во время перестрелки погибли двое судебных приставов — произошел конфликт при выселении людей

Фото: Максим Платонов

В Сочи во время перестрелки погибли двое судебных приставов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел из-за конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома по улице Просвещения. Местный житель открыл стрельбу после словесного конфликта с приставами — они умерли от полученных ранений.



По данному факту возбуждено уголовное дело — Вартан Кочьян подозревается в посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст. 295 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Алексей Нечаев