Шойгу: «Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы»

Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей объявил о запуске проекта по модернизации военных комиссариатов во всех регионах страны.

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии — это как гардероб в театре», — сказал Шойгу.

фото: kzn.ru

Он отметил, что необходимо сделать военкоматы современными, чтобы туда хотели приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию.

Вчера Сергей Шойгу внезапно пришел в военкомат Черемушкинского района Москвы с проверкой, и ему не понравилось состояние призывного пункта.

Алексей Нечаев