Позеленевшее Архиерейское озеро в Татарстане приобрело нормальный цвет

Фото: Эва Милконская

Архиерейское озеро, воды которого два дня назад были бирюзовыми и вызывали беспокойство экологов и жителей Казани, приобрело нормальный цвет. Об этом «Реальному времени» сообщила фотограф Эва Милконская.

В прошедшие выходные горожане заметили изменение состояния Архиерейского озера в Лаишевском районе Татарстана. Очевидцы пожаловались на неестественный мутно-зеленый цвет и отметили неприятный запах химикатов. Природный памятник регионального значения расположен возле села Тарлаши в Лаишевском районе, это популярное место отдыха горожан, которые и забили тревогу в соцсетях.

Вот так было пару дней назад.

Фото: Эва Милконская

Сегодня на том же месте, где сделана предыдущая фотография, вода вновь приобрела привычный цвет.

Фото: Эва Милконская

Прокуратура Татарстана начала проверку сообщения. На место выехали экологи и, чтобы определить причину изменения состояния озера, взяли пробы поверхностной воды и донных отложений. Анализы показали наличие антропогенного воздействия (воздействие человеческих факторов) на водоем. Специалисты увидели начало цветения нитчатой сине-зеленой водоросли (цианобактерии) — спиралевидной анабены в береговой зоне озера. Их массовое размножение начинается в застойных зонах водоемов при температуре 18—25°С. Причиной этого может быть загрязнение прибрежной территории водоема.

Ольга Плешкова