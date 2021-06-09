Позеленевшее Архиерейское озеро в Татарстане приобрело нормальный цвет
Архиерейское озеро, воды которого два дня назад были бирюзовыми и вызывали беспокойство экологов и жителей Казани, приобрело нормальный цвет. Об этом «Реальному времени» сообщила фотограф Эва Милконская.
В прошедшие выходные горожане заметили изменение состояния Архиерейского озера в Лаишевском районе Татарстана. Очевидцы пожаловались на неестественный мутно-зеленый цвет и отметили неприятный запах химикатов. Природный памятник регионального значения расположен возле села Тарлаши в Лаишевском районе, это популярное место отдыха горожан, которые и забили тревогу в соцсетях.
Вот так было пару дней назад.
Сегодня на том же месте, где сделана предыдущая фотография, вода вновь приобрела привычный цвет.
Прокуратура Татарстана начала проверку сообщения. На место выехали экологи и, чтобы определить причину изменения состояния озера, взяли пробы поверхностной воды и донных отложений. Анализы показали наличие антропогенного воздействия (воздействие человеческих факторов) на водоем. Специалисты увидели начало цветения нитчатой сине-зеленой водоросли (цианобактерии) — спиралевидной анабены в береговой зоне озера. Их массовое размножение начинается в застойных зонах водоемов при температуре 18—25°С. Причиной этого может быть загрязнение прибрежной территории водоема.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым