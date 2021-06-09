В Татарстане собака снова напала на ребенка

В Татарстане собака снова напала на ребенка. На этот раз несчастный случай произошел в деревне Азьмушкино Тукаевского района Татарстана.

После инцидента прокуратура района начала проверку, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Рустан Галиев.

«Надзорное ведомство даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными», — сообщил Галиев

Нападения собак на детей начали происходить в Татарстане с завидной регулярностью. На прошлой неделе подобный инцидент произошел возле озера Лебяжьего, животные напали на 7-летнего мальчика. Следователи считают, что виноваты в этом случае чиновники. В конце апреля от собак пострадал ребенок в поселке Осиново. Решить проблему с безнадзорными животными прокуратура потребовала в Нижнекамском, Тюлячинском, Чистопольском районах Татарстана.

Ольга Плешкова