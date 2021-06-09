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Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков уезжает из Казани

11:44, 09.06.2021 1
Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков уезжает из Казани
Фото: realnoevremya.ru

Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков сообщил, что временно оставит работу и покинет Казань.

— Мне необходимо подумать о своем здоровье. Скорее всего, поеду в Москву или за рубеж. Если за границу — то в Германию, где сейчас смотрят мои бумаги, или в Финляндию, где я долго жил и работал, — написал он во «ВКонтакте».

Шмаков известен тем, что в 2018 году подавал иск в Верховный суд РФ по вопросу об обязательном изучении госязыков РФ. Его заявление было отклонено. В 2019 году он сообщил о подаче в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на запрет обязательного преподавания татарского языка.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:54
    Да, Шмаков в очередной раз сбегает. Видимо, прокурорская проверка в школе набрала достаточно материала.
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