Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков уезжает из Казани

Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков сообщил, что временно оставит работу и покинет Казань.

— Мне необходимо подумать о своем здоровье. Скорее всего, поеду в Москву или за рубеж. Если за границу — то в Германию, где сейчас смотрят мои бумаги, или в Финляндию, где я долго жил и работал, — написал он во «ВКонтакте».

Шмаков известен тем, что в 2018 году подавал иск в Верховный суд РФ по вопросу об обязательном изучении госязыков РФ. Его заявление было отклонено. В 2019 году он сообщил о подаче в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на запрет обязательного преподавания татарского языка.