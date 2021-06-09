Госдума России приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Освидетельствование, которое смогут проводить только государственные и муниципальные медорганизации, должно будет включать психологическое тестирование и анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов», — говорится в сообщении Госдумы.

фото: Максим Платонов

Также устанавливаются основания для лишения гражданина права хранения и ношения оружия по результатам проведенных исследований. Изменения вносятся в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В мае Госсовет Татарстана подготовил поправки к закону «Об оружии», в которых предлагается повысить возрастной ценз для его приобретателей до 21 года.

Эти законы начали обсуждать после трагедии в Казани 11 мая — 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, в результате которой погибли 9 человек.

Алексей Нечаев