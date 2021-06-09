10 тысяч рублей в месяц безусловного дохода для россиян — это много или мало?

Тему введения безусловного дохода для россиян поднял на этой неделе зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Шеин. О готовящейся инициативе он рассказал в вышедшем сегодня материале «Известий» — справедливороссы предлагают выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей в месяц.

В Госдуму уже внесен проект, который предполагает ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, говорится в материале («Реальному времени» не удалось обнаружить такого законопроекта в базе нижней палаты парламента). Осенью фракция также планирует направить в правительство инициативу о распространении безусловного базового дохода на всех россиян.

Ранее справедливороссы уже озвучивали подобную инициативу на одной из пресс-конференций, называя такой вид выплат «справедливым базовым доходом», сделав это частью своей предвыборной программы. Инициатива уже тогда столкнулась с критикой экспертного сообщества. Однако еще в сентябре 2020 года в пользу практики с безусловным базовым доходом высказывался зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вместе с тем дискуссию подогрел в ходе выступления на ПМЭФ-2021 бывший министр финансов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. «Безусловный базовый доход в перспективе случится. Я вижу в этом новую роль государства, потому что она создает эти возможности», — сказал чиновник.

Фото: Роман Хасаев

10 тысяч рублей в месяц каждому россиянину — это:

1,43 трлн рублей в месяц, или 17,2 трлн рублей в год, для бюджета страны. Это сопоставимо со всеми доходами федерального бюджета — в 2021 году они составляют 18,8 трлн рублей.

Это сопоставимо со всеми доходами федерального бюджета — в 2021 году они составляют 18,8 трлн рублей. Меньше, чем МРОТ : с начала 2021 года он составляет 12 792 рубля.

: с начала 2021 года он составляет 12 792 рубля. Примерно равняется прожиточному минимуму в Татарстане — на душу населения он установлен в минимальном размере 9 955 рублей, для трудоспособного населения — 10 622 рубля, пенсионеров — 8 423 рубля, детей — 9 995 рублей.

— на душу населения он установлен в минимальном размере 9 955 рублей, для трудоспособного населения — 10 622 рубля, пенсионеров — 8 423 рубля, детей — 9 995 рублей. Пятая часть средней зарплаты по России — по данным Росстата, она составляет около 51 тыс. рублей.

— по данным Росстата, она составляет около 51 тыс. рублей. В пять раз меньше, чем получали финны в рамках эксперимента с безусловным базовым доходом в 2019 году — по 560 евро. Однако для Финляндии это была сравнительно небольшая сумма — меньше их прожиточного минимума.

в рамках эксперимента с безусловным базовым доходом в 2019 году — по 560 евро. Однако для Финляндии это была сравнительно небольшая сумма — меньше их прожиточного минимума. В 10,5 раза меньше, чем получают 122 участника эксперимента в Германии — там базовый доход составит 1200 евро в месяц. Прожиточный минимум в Германии составляет 347 евро на одного человека.

— там базовый доход составит 1200 евро в месяц. Прожиточный минимум в Германии составляет 347 евро на одного человека. В два раза больше, чем выплачивали в рамках российского эксперимента некоммерческой организации «Основной доход Россия Завтра» в 2019 году. Тогда выплаты составляли 5—6,5 тыс. рублей, а участниками эксперимента были восемь человек.

некоммерческой организации «Основной доход Россия Завтра» в 2019 году. Тогда выплаты составляли 5—6,5 тыс. рублей, а участниками эксперимента были восемь человек. Но в 33 раза больше, чем получали 6 тысяч человек в рамках эксперимента в Индии — там выплачивалось по 300 рупий (по курсу примерно равна российскому рублю) на каждого взрослого.

Александр Артемьев