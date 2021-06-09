Следком опубликовал видео с задержанием блогера Юрия Хованского — он признал свою вину

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в отношении блогера Юрия Хованского.

Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

Видео с его задержанием опубликовал Следком — блогер признал свою вину на камеру.

По данным следствия, подозреваемый в прошлом году исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня сообщалось, что Хованского задержали.

Алексей Нечаев