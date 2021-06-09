В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма

Блогер Юрий Хованский задержан в Петербурге по делу об оправдании терроризма за песню про «Норд-Ост», пишет Baza.

У него дома прошли обыски, после чего Хованского увезли в отдел. Отмечается, что песня появилась около года назад на «Ютубе» — не на его официальном канале. В этом году блогер сообщал, что ему стыдно за эту песню.



На него возбудили уголовное дело по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Делом Хованского занимается 5-й отдел центра «Э» — он специализируется на этнических и религиозных преступлениях.

