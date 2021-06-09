Международный аэропорт «Бегишево» открывает рейсы в Египет
Международный аэропорт «Бегишево» открывает рейсы в Египет. Первые полеты состоятся 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что рейсы будут выполняться авиакомпанией Azur air.
Решение возобновить международные перелеты из аэропорта было принято 10 июня оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.
С 10 июня Россия возобновит взаимные перелеты с восемью государствами. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. Регулярные перелеты возобновятся в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. Также запустят чартерный рейс в Албанию по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.
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