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Международный аэропорт «Бегишево» открывает рейсы в Египет

15:59, 09.06.2021
Международный аэропорт «Бегишево» открывает рейсы в Египет
Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт «Бегишево» открывает рейсы в Египет. Первые полеты состоятся 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что рейсы будут выполняться авиакомпанией Azur air.

фото: Максим Платонов

Решение возобновить международные перелеты из аэропорта было принято 10 июня оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 10 июня Россия возобновит взаимные перелеты с восемью государствами. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. Регулярные перелеты возобновятся в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. Также запустят чартерный рейс в Албанию по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Алексей Нечаев
Общество
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