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Общество

ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч в городах

06:20, 09.06.2021 4
ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч в городах
Фото: realnoevremya.ru

Госавтоинспекция поддерживает идею о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч на городских дорогах, но это должно быть обоснованно и индивидуально для каждой улицы, рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

— Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения, — приводит ТАСС слова Митрошина.

Он отметил, что полномочия по снижению скорости — у органов исполнительной власти, ГИБДД лишь занимается контролем.

Ранее ГИБДД Москвы поддержала инициативу введения скоростного ограничения в 30 км/ч на некоторых улицах столицы.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июня в МВД проработали правила скрытого надзора за водителями.

Маргарита Головатенко
Общество
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:11
    Татарстан будет самым первым регионом по этому делу. Татарстане любят же стригать штрафы с населения.
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  • Анонимно 08:24
    ГИБДД поддержит все, что сулит ей увеличение доходности, даже в исключение здравого смысла.
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  • Анонимно 08:52
    Я бы согласился чтобы везде у нас в городах была такая скорость но при одном условии. От любой точки до любой точки можно было бы доехать без пробок.
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  • Анонимно 11:06
    скоро с нашими дорогами и 20 км/час будет за щастье. )))
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