ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч в городах
Госавтоинспекция поддерживает идею о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч на городских дорогах, но это должно быть обоснованно и индивидуально для каждой улицы, рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
— Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения, — приводит ТАСС слова Митрошина.
Он отметил, что полномочия по снижению скорости — у органов исполнительной власти, ГИБДД лишь занимается контролем.
Ранее ГИБДД Москвы поддержала инициативу введения скоростного ограничения в 30 км/ч на некоторых улицах столицы.
В начале июня в МВД проработали правила скрытого надзора за водителями.
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