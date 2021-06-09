ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч в городах

Госавтоинспекция поддерживает идею о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч на городских дорогах, но это должно быть обоснованно и индивидуально для каждой улицы, рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.



— Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения, — приводит ТАСС слова Митрошина.

Он отметил, что полномочия по снижению скорости — у органов исполнительной власти, ГИБДД лишь занимается контролем.

Ранее ГИБДД Москвы поддержала инициативу введения скоростного ограничения в 30 км/ч на некоторых улицах столицы.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июня в МВД проработали правила скрытого надзора за водителями.

Маргарита Головатенко