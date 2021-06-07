Итоги дня: позеленение Архиерейского озера, передача Башкирии акций БСК, МакSим в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 7 июня.
- Президент России Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании под управление Башкирии. Российский лидер поручил правительству передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность республики и 11,7% акций — в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии.
- Путин также подписал распоряжение о проведении Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Казани. Форум пройдет 8—10 сентября. Кабмину поручено заняться обеспечением подготовки мероприятия.
- Пользователи социальных сетей опубликовали пост с фотографией Архиерейского озера возле села Тарлаши в Лаишевском районе РТ. На снимке видно, что водоем имеет нетипичный цвет. После этого прокуратура Лаишевского района организовала проверку информации о загрязнении озера. Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков прокомментировал «Реальному времени», что в озере есть небольшие следы, похожие на цветение водорослей из-за сильной жары, поэтому наблюдаются небольшие изменения (цвета воды, — прим. ред.) возле берега. Подробности будут известны после анализов.
- Певица МакSим (Марина Максимова) и музыкант Андрей Державин выступят на торжественном концерте в честь Дня России 12 июня в Казани. Помимо них, также выступит заслуженный артист РТ Айдар Галимов. Мероприятие начнется в 18.00 на Кремлевской набережной.
- В Казани рядом с Советской площадью произошло ДТП — трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу. Это первое происшествие с трамваем после того, как 24 мая «Метроэлектротранс» возглавил экс-председатель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков. Он сменил на посту главы МУП Асфана Галявова, который покинул кресло руководителя по собственному желанию после ряда происшествий с трамваями.
- В России готовят перевод всей валютной ликвидности с доллара на евро. Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев заявил, что в России планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро, возможны директивы для госкомпаний.
- Основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что 20 июля отправится в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. Он рассказал, что полететь в космос было его детской мечтой. Вместе с ним полетит его младший брат Марк Безос.
- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не увидел нарушений в экипировке сборной Украины, в которой национальная команда этой страны сыграет на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Особенность украинской формы в том, что на переднюю часть нанесены контуры границ страны с включением в них территории Крыма. Также на экипировку нанесены националистические лозунги. На внешней стороне — «Слава Украине», на внутренней — «Героям слава».
- Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. В мае депутаты Государственной думы на пленарном заседании поддержали выход России из Договора по открытому небу. Документ внес на рассмотрение президент России Владимир Путин.
- В Набережных Челнах показатель заболеваемости коронавирусом ниже республиканского показателя на 13,1%, однако разрыв снижается, констатировал главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев. Ранее показатель составлял 17%. Спикер добавил, что вакцинация должна продолжаться более интенсивными темпами.
- Минздрав Татарстана представил новую систему работы с переломами шейки бедра. Теперь высокотехнологичные операции будут делать в течение первых двух суток в пяти лечебных учреждениях — три в Казани и по одному в Челнах и Альметьевске. В основном речь идет о пожилых людях. Если пожилой человек получает травму в результате падения, то после вызова скорой помощи нужно настаивать на проведении операции в одном из этих центров в течение 48 часов. Решение о проведении операции должны принимать в самом центре, задача первичного звена — выявить перелом и доставить пациента.
- Боксерский выставочный поединок между бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом завершился без победителя. Бой продолжался все восемь раундов. По правилам поединка, в случае если один из спортсменов не отправит другого в нокаут, то победитель боя определен не будет. Блогер Логан Пол был близок к поражению, но в итоге сумел удержаться до финального гонга.
- В результате ДТП под Санкт-Петербургом погибла певица, народная артистка России Римма Волкова. Об этом сообщили в музыкальной школе им. Римского-Корсакова, где она преподавала. По данным полиции, авария произошла вчера. Помимо Волковой, погиб еще один человек, двоих госпитализировали. Сейчас проводится доследственная проверка.
- 24-летняя Дарья Манасова из Татарстана упала с моста в реку Гегу в Абхазии, и ее унесло течением. По словам очевидцев, она упала с моста, у которого нет оградительных перил. В поисках задействованы 30 человек личного состава МЧС, а также сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Спасатели обследовали русла рек Геги и Бзыби, а также их притоки, но девушку все еще не нашли.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что низкая производительность труда не позволяет отказаться от найма мигрантов для работы на российских стройках. Российские строители не готовы работать по 12 часов в день за 50 тысяч рублей в месяц, тогда как иностранные готовы. Поэтому правительство России рассматривает вопрос упрощенного варианта завоза в страну трудовых мигрантов для строительной отрасли с их вакцинацией.
- На проведение Сабантуя в 2021 году в Казани потратят миллион долларов. В этом году основное действо «праздника плуга» пройдет на традиционной площадке в Березовой роще в поселке Мирном, также праздничные площадки развернутся в Дербышках, на Казанском ипподроме и в лесопарке у озера Лебяжьего.
- Летом на Казанке по инициативе руководителя Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева создадут питомник по выращиванию краснокнижных растений. Проект не имеет аналогов в России и, возможно, в мире. Питомник планируют открыть за санаторием «Ливадия». После редкие растения будут высаживать в «Русско-Немецкой Швейцарии».
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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