В России готовят перевод всей валютной ликвидности с доллара на евро

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев заявил, что в России планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро, возможны директивы для госкомпаний.

«Наша, может быть, первая цель — сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас есть для этого все основания, что будет касаться ликвидности валютного обмена и так далее», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что необходимо проделать большую работу для реализации этих планов.

Несколько дней назад глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отказ от доллара для хранения резервов не повлияет на его функционирование в России.



Алексей Нечаев