Соцсети: в Архиерейское озеро в Татарстане слили химикаты

Пользователи социальных сетей опубликовали пост с фотографией Архиерейского озера возле села Тарлаши в Лаишевском районе РТ. На снимке видно, что водоем имеет нетипичный цвет.

Также отмечается, что от воды исходит сильный запах. Автор поста задается вопросом, к кому обращаться.

Кроме того, сообщается, что раньше на озере были гнезда лебедей, а вода была чистой.

«Приготовились слушать про водоросли и «все под контролем», — пишет в комментариях пользователь.

«Только сегодня там был, как будто реально слили химикаты, озеро ядовито бирюзовое, такого там никогда не было», — заявил мужчина под постом.

В начале года счетная палата провела масштабную проверку мер экологической реабилитации водоемов за последние 8 лет. Казань вошла в число городов с наибольшими объемами слива загрязненных стоков в реки и озера.

Алексей Нечаев