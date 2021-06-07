Сабантуй-2021 обойдется в миллион долларов

Фото: Олег Тихонов

К традиционному Сабантую добавился молодежный фестиваль

На проведение Сабантуя в 2021 году в Казани потратят 73,4 млн рублей, следует из документов Дирекции по конкурентной политике и закупкам города. В этом году основное действо «праздника плуга» пройдет на традиционной площадке в Березовой роще в поселке Мирном, также праздничные площадки развернутся в Дербышках, на Казанском ипподроме и в лесопарке у озера Лебяжьего. Напомним, по указу президента Татарстана Рустама Минниханова, на селе Сабантуй пройдет 12 июня, в Набережных Челнах празднование запланировано на 19 июня, в Казани — 26 июня.

Так, 38,4 млн рублей потратят на проведение Сабантуя в поселке Мирном и на Казанском ипподроме. В тендере расписаны все традиционные для Сабантуя конкурсы вроде разбивания горшков, переноски яиц и борьбы на поясах. Есть даже требования к призовому барану — вес не менее 100 кг и чтобы с витыми рогами и шерстью без клочков.

В тендере есть даже требования к призовому барану. Фото: Максим Платонов

Еще 31 млн уйдут на организацию «праздника плуга» в Дербышках и у озера Лебяжьего. В документации этого тендера отмечается — на этих площадках ожидают участия не менее 25 тыс. человек, сколько ожидают на первых двух площадках — неизвестно. На Лебяжьем и в Дербышках «майданы» будут разделены на центральный и детский, опять же с традиционными для этого праздника конкурсами.

Также 1,3 млн рублей потратят на транспортное обеспечение праздника — точнее, на перевозку техперсонала, коллективов и так далее. Победитель тендера («Транспортная компания «Буревестник») предоставит 31 автобус в день праздника и меньшее количество — в дни репетиций.

Наконец, в этом году 2,5 млн рублей город потратит на организацию молодежного фестиваля «Яңа сабантуй». В основе события — пятичасовая концертная программа, а также различные конкурсы (в ТЗ упомянуты, например, конкурсы по поеданию треугольников и чак-чака на скорость, а также некое «Экстремальное караоке») и соревнования по уличным видам спорта — паркуру, BMX, скейтбордингу и езде на самокате. Последнее, в свете продолжающейся борьбы за безопасность электросамокатов, вероятно, можно отнести к экстремальным видам спорта.

Где пройдет «Яңа сабантуй», в техническом задании не сказано, площадка будет согласовываться с мэрией после подведения результатов тендера.

«Яңа сабантуй» — это пятичасовая концертная программа, различные конкурсы и соревнования по уличным видам спорта. Фото: Олег Тихонов

Охрана стоит денег, даже когда Сабантуй уже прошел

Сумма трат на Сабантуй в этом году даже чуть больше, чем в 2019-м: тогда, по подсчетам «Реального времени», общая сумма тендеров составила 73,1 млн рублей. Напомним, что в 2019 году Сабантуй в Татарстане посещал высокопоставленный гость — президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В 2020 же году Сабантуй в крупных городах не проходил из-за ситуации с коронавирусом, проводился только в сельской местности. Однако 4 июля в Татарстане прошел так называемый онлайн-Сабантуй.

К 73 млн в этом (да и в предыдущие годы) можно также добавить расходы на охрану имущества для проведения Сабантуя в Березовой роще в течение всего года — на эти цели город ежегодно тратит 1,8 млн рублей. Как минимум последние два года этим занимается ЧОО «Атеко» — эта организация также занимается охраной казанских вузов (есть контракты с КНИТУ-КХТИ, КГМА, КГИК), а также госучреждений в Казани.

В 2019 году Сабантуй в Татарстане посещал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Ринат Назметдинов

Александр Артемьев