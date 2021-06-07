Правительство России рассматривает вопрос упрощенного въезда в страну трудовых мигрантов
Правительство России рассматривает вопрос упрощенного варианта завоза в страну трудовых мигрантов для строительной отрасли с их вакцинацией. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI.
Отсутствие трудовых мигрантов — основная проблема строительной отрасли в России сейчас. Это очень большие риски, подрыв экономики страны, считает он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил организовать для иностранных граждан вакцинацию от коронавируса на платной основе. Регионам и правительству следует отработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что вакцинация иностранцев может начаться в ближайшее время.ОбществоВластьНедвижимость
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