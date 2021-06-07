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Правительство России рассматривает вопрос упрощенного въезда в страну трудовых мигрантов

17:30, 07.06.2021
Правительство России рассматривает вопрос упрощенного въезда в страну трудовых мигрантов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России рассматривает вопрос упрощенного варианта завоза в страну трудовых мигрантов для строительной отрасли с их вакцинацией. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI.

Отсутствие трудовых мигрантов — основная проблема строительной отрасли в России сейчас. Это очень большие риски, подрыв экономики страны, считает он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил организовать для иностранных граждан вакцинацию от коронавируса на платной основе. Регионам и правительству следует отработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что вакцинация иностранцев может начаться в ближайшее время.

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