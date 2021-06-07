Прокуратура Татарстана проверит информацию о загрязнении Архиерейского озера

Прокуратура Лаишевского района организовала проверку информации о загрязнении Архиерейского озера у села Тарлаши. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. На место инцидента выехали экологи.

Недавно пользователи социальных сетей опубликовали пост с фотографией Архиерейского озера возле села Тарлаши в Лаишевском районе РТ в популярной группе. На снимке видно, что водоем имеет нетипичный цвет.

Алексей Нечаев