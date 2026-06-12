В четырех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты закрыты
На территории всего Татарстана введен режим «Беспилотная опасность»
Угроза атаки БПЛА объявлена на города Елабуга, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Жителей Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска и Бугульмы просят принять меры безопасности и пройти в укрытия.
С 03:10 мск на территории всего Татарстана введен режим «Беспилотная опасность».
Аэропорты в Казани, Нижнекамске и Бугульме временно закрыты в целях обеспечения безопасности.
Напомним, что 10 июня как минимум в 14 регионах России объявляли о ракетной опасности, в том числе в Татарстане.
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