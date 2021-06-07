УЕФА утвердил форму сборной Украины с контурами границ страны и Крыма

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не увидела нарушений в экипировке сборной Украины, в которой национальная команда этой страны сыграет на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

Особенность украинской формы в том, что на переднюю часть нанесены контуры границ страны с включением в них территории Крыма. Также на экипировку нанесены националистические лозунги. На внешней стороне — «Слава Украине», на внутренней — «Героям слава».

Российские депутаты и чиновники посчитали форму сборной Украины политизированной, чего нельзя делать по правилам УЕФА. Но в организации заявили, что там не увидели нарушений.

«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в УЕФА.

Лозунг «Слава Украине» появляется на форме сборной Украины не впервые. В сентябре 2018 года украинцы уже выступали в схожей экипировке в официальных матчах.

Напомним, ранее тренер сборной Хорватии Огнен Вукоевич и хорватский футболист Домагой Вида после победы команды в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против России записали видеоролик. В нем футболисты кричали «Слава Украине!» и «Это для Украины и «Динамо». Оба представителя сборной Хорватии были оштрафованы, а тренер исключен из заявки на турнир.