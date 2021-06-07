Новости общества

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани появится питомник с растениями из Красной книги

16:03, 07.06.2021
В Казани появится питомник с растениями из Красной книги
Фото: pixabay.com

Летом на Казанке по инициативе руководителя Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева создадут питомник по выращиванию краснокнижных растений. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Отмечается, что проект не имеет аналогов в России и, возможно, в мире. Питомник планируют открыть за санаторием «Ливадия». После редкие растения будут высаживать в «Русско-Немецкой Швейцарии».

После тушения возгорания на особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкая Швейцария» волонтеры сообщили о неизвестной группе из трех человек. Экозащитник Тимур Ескараев считает, что это поджигатели территории.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также