В Казани в честь Дня России выступит певица МакSим

Певица МакSим (Марина Максимова) и музыкант Андрей Державин выступят на торжественном концерте в честь Дня России 12 июня в Казани. Об этом сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Помимо них, также выступит заслуженный артист РТ Айдар Галимов. Мероприятие начнется в 18.00 на Кремлевской набережной.

Завершится День России праздничным салютом в 22.00. Его можно будет наблюдать у Центра семьи «Казан» и Кремлевской набережной.

Напомним, в апреле 2019 года МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт. В 2020 году певица объявила об уходе со сцены.