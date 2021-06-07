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Умерла народная артистка России Римма Волкова — она училась в Казанской консерватории

09:48, 07.06.2021
Умерла народная артистка России Римма Волкова — она училась в Казанской консерватории
Фото: скриншот

В результате ДТП под Санкт-Петербургом умерла певица, народная артистка России Римма Волкова. Об этом сообщили в музыкальной школе им. Римского-Корсакова, где она преподавала.

По данным полиции, авария произошла вчера. Помимо Волковой погиб еще один человек, двоих госпитализировали. Сейчас проводится доследственная проверка.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. В 1967 году окончила Казанскую консерваторию. С 1967 по 1993 годы работала в Мариинском театре. Преподавала в детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

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