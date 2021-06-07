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Путин подписал распоряжение о проведении форума «Россия — спортивная держава» в Казани

16:49, 07.06.2021
Путин подписал распоряжение о проведении форума «Россия — спортивная держава» в Казани
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Казани.

Форум пройдет 8—10 сентября.

Кабмину Татарстана поручено заняться обеспечением подготовки мероприятия.

Изначально форум должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. В октябре прошлого года форум было решено перенести в Казань.

СпортОбществоВласть Татарстан
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