Путин подписал распоряжение о проведении форума «Россия — спортивная держава» в Казани
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Казани.
Форум пройдет 8—10 сентября.
Кабмину Татарстана поручено заняться обеспечением подготовки мероприятия.
Изначально форум должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. В октябре прошлого года форум было решено перенести в Казань.СпортОбществоВласть Татарстан
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