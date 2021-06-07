«Животные все живые. Гибели не выявлено»: что экологи нашли в позеленевшем Архиерейском озере

«Визуальных признаков чего-то сверхъестественного нет»

В прошедшие выходные горожане заметили изменение состояния Архиерейского озера — оно имеет неестественный мутно-зеленый цвет и неприятный запах химикатов. Природный памятник регионального значения расположен возле села Тарлаши в Лаишевском районе, это популярное место отдыха горожан, которые и забили тревогу в соцсетях.

— В озеро Архиерейское близ села Тарлаши Лаишевского района, по всей видимости, слили химикаты, реагенты, запах ужаснейший, оттенок воды мутно-зеленый, озеро сильно пострадало. К кому обращаться? Куда жаловаться? — написал один из пользователей, открыв тему.



— Только сегодня там был, как будто реально слили химикаты, озеро ядовито-бирюзовое, такого там никогда не было, — подтвердил мужчина под постом.



— Приготовились слушать про водоросли и «все под контролем, — возмутилась женщина.



— Вот это да! Да что же творится! Ждали, когда вода потеплеет, мечтали съездить искупаться, — пишет другая пользовательница соцсети.



— Вода пахнет как будто порошком, а цвет у нее бирюзовый, и вода пенится, — сообщила еще одна очевидица произошедшего.

Фото: vk.com/vkazani

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что надзорное ведомство организовало проверку информации о загрязнении озера.

В пресс-службе Минэкологии «Реальному времени» посоветовали обратиться в Госкомитет РТ по биоресурсам, так как озеро является особо охраняемой природной территорией. Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков оказался на месте инцидента. На вопрос издания о том, что сейчас происходит на озере, он ответил следующее:

— Сейчас приехала лаборатория Министерства экологии РТ. Они будут брать пробы воды. Сразу скажу, визуальных признаков чего-то сверхъестественного нет. Животные все живые. Гибели не выявлено. Единственное, есть небольшие следы, похожие на цветение водорослей из-за сильной жары, поэтому наблюдаются небольшие изменения (цвета воды, — прим. ред.) возле берега. Подробности будут известны после анализов. Пока мы следим за состоянием животного мира.

С чем уже сталкивалось Архиерейское озеро



Озеро Архиерейское — бессточный водоем карстового происхождения. Его длина — больше 2 километров, ширина — около полукилометра, площадь — примерно 65 гектаров. На сайте системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») говорится, что цель охраны Архиерейского озера — сохранение и восстановление природных комплексов и экосистем, мест обитания животных и произрастания растений, включая виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Татарстана.

Загрязнение — далеко не первая проблема озера. В 2016 году Лаишевский районный суд РТ по иску прокуратуры восстановил беспрепятственный доступ к береговой полосе. Дело в том, что в одном метре от воды собственник близлежащего земельного участка, 46-летний житель Казани, установил капитальный кирпичный забор. В итоге его по решению суда снесли.

В 2018 году Архиерейское озеро обмелело. Причины этого тогда называла заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова.

— Если прибрежная территория загрязнена, застроена домами или по ней проходит дорога, а также если она используется в сельском хозяйстве, то подземное питание водоема нарушается, он не получает в необходимом количестве воду. В результате происходит усыхание водоемов. Вторая причина, по которой площади озер Лаишевского района, имеющих в основном карстовое происхождение, сокращаются, — интенсивный подземный водозабор. Частные дома, садоводческие хозяйства, которые находятся по берегам, активно используют воду, и, как следствие, ее недополучают озера, сообщила эксперт.



Наибольшую обеспокоенность вызывала южная часть Архиерейского озера, которая зарастает водными растениями — «водяной чумой».

— Эти водные растения — бич мелководных водоемов, необходимо их срочно изымать и расчищать мелководные участки от донных отложений, — отметила Нафиса Мингазова.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.

Дарья Пинегина, Алексей Нечаев