Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае депутаты Государственной думы на пленарном заседании поддержали выход России из Договора по открытому небу. Документ внес президент России Владимир Путин.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицирован Россией.

В конце мая администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию о том, что США не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН).



С отказом США от участия в ДОН между Вашингтоном и Москвой остается в силе лишь одна сделка в области контроля над вооружениями — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Алексей Нечаев