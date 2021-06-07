Новости общества

18:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу

10:50, 07.06.2021
Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае депутаты Государственной думы на пленарном заседании поддержали выход России из Договора по открытому небу. Документ внес президент России Владимир Путин.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицирован Россией.

В конце мая администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию о том, что США не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН).

С отказом США от участия в ДОН между Вашингтоном и Москвой остается в силе лишь одна сделка в области контроля над вооружениями — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также