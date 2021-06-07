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Блогер Логан Пол и Флойд Мейвезер не выявили победителя в очном бою

06:54, 07.06.2021
Блогер Логан Пол и Флойд Мейвезер не выявили победителя в очном бою
Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Боксерский выставочный поединок между бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом завершился без победителя.

Бой продолжался все 8 раундов. По правилам поединка, в случае если один из спортсменов не отправит другого в нокаут, то победитель боя определен не будет. Блогер Логан Пол был близок к поражению, но в итоге сумел удержаться до финального гонга.

Мейвезер по итогам боя получит гарантированный гонорар в размере 10 миллионов долларов и плюс 50% от платной трансляции поединка. По некоторым данным, его призовые могут составить свыше 100 млн долларов. Блогеру гарантированы 250 тысяч долларов плюс 10% от трансляций.

Мейвезер — чемпион мира в пяти боксерских дивизионах. Он выиграл все 50 проведенных боев за карьеру, в 27 из них отправив соперника в нокаут.

В 2017 году Мейвезер нокаутировал в выставочном бою экс-чемпиона мира в полулегком весе по смешанным единоборствам Конора Макгрегора.

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