Первый трамвай Абдулхакова: очередное ЧП «перегородило дорогу» новому шефу «Метроэлектротранса»

Фото: скриншот

«Ну хоть не горит»

В Казани рядом с Советской площадью произошло ДТП — трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу. Пост с видео был опубликован в популярной группе в социальной сети.

Транспортное средство создало помехи для машин — на участке образовалась пробка. По состоянию на 16.00 трамвай, по словам очевидцев, вернули на рельсы с помощью подъемника.

Пострадавших в результате ЧП нет, однако на том месте, куда выкинуло трамвай, сильно попорчен асфальт.

Фото: скриншот

В комментариях многих пользователей не удивляет эта ситуация:

— Это нормальное явление, дальше листайте, — написал один комментатор.

— Как всегда! Это казанская традиция, не первый и не последний раз, — высказался пользователь соцсетей.

— Ну хоть не горит, — прокомментировала с юмором девушка.

Фото: скриншот

Первое происшествие с трамваем после прихода Абдулхакова

Это первое происшествие с трамваем после того, как 24 мая «Метроэлектротранс» возглавил экс-председатель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков. Он сменил на посту главы МУП Асфана Галявова, который покинул кресло руководителя по собственному желанию. Эту должность он занимал с 2004 года.



Уход Галявова связан с большим количеством скандалов вокруг трамваев. На фоне всех этих происшествий возникло недовольство работой руководителя МУП «Метроэлектротранс». Некоторые выступали с требованием снять его с должности. Последнее, самое громкое ЧП — в мае следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело после столкновения двух трамваев на Сибирском тракте в Казани по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Водитель одного из транспортных средств потерял ногу.

Последний известный случай схода трамвая в Казани произошел в феврале этого года. Авария произошла прямо напротив здания Миндортранса Татарстана. Тогда жители шутили, что трамвай так сильно хотел обратить внимание на проблему, что устроил одиночный пикет у здания профильного министерства. В прошлом году еще одно подобное серьезное ДТП произошло на улице Технической — трехсекционный трамвай сошел с рельсов, его протащило примерно на несколько сотен метров, и остановился он только после железнодорожного моста, когда уже успел снести грузовики и столбы.

Самая большая проблема с трамваями — то, что они часто горят. В январе 2021 года таких происшествий было два, в ноябре 2020 года — одно и так далее. По этому случаю умельцы создавали логотипы, а блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи символом Казани:

«Скоро на казанских трамваях будут кататься только каскадеры очередной части бондианы или серии «Миссия невыполнима», — писал он.

Фото: «Пыхтящий Билли»

Трамваи в Казани любят не только гореть, но и врезаться в столб, прекращать движение в обе стороны и терять двери.

Алексей Нечаев