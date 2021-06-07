В Абхазии течением горной реки унесло жительницу Татарстана

В Абхазии течением реки выше озера Рица унесло жительницу Татарстана 24-летнюю Дарью Манасову. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел вчера. Девушка упала с моста в реку Гегу, и ее унесло течением. Сигнал об инциденте поступил в 18.35 мск.

По данным МЧС, в поисках задействованы 30 человек личного состава. Вместе со спасателями поиски ведут сотрудники Рицинского национального реликтового парка. В течение светового дня спасатели тщательно обследовали русла рек Геги и Бзыби. В высокогорье сейчас высокий уровень рек, поэтому течение бурное, пишет ТАСС.

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Ольга Плешкова