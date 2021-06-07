Роспотребнадзор: Челны «сдают позиции» по ситуации с коронавирусом

В Набережных Челнах показатель заболеваемости коронавирусом ниже республиканского показателя на 13,1%, однако разрыв снижается, констатировал главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

На сегодня в городе зарегистрировано 2649 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составляет 504,2 на 100 тыс. населения. Республиканский — 580,3 на 100 тысяч.

«Мы сдаем позиции, хочу сказать. В абсолютных цифрах ряд территорий, конечно, дает больше. Но тем не менее в переводе на сопоставимые значения показатель такой. С 17% скатились на 13%. Это притом, что у нас остается и инфекционная больница, и вторая горбольница, и Тукаевская ЦРБ для приема больных», — цитируют Бариева «Челнинские известия».

Спикер добавил, что вакцинация должна продолжаться более интенсивными темпами.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 7 июня в республике зарегистрировано 21 696 случаев заражения коронавирусом.



Ольга Плешкова