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Для казанского зоопарка привезли двух слоних

21:40, 11.06.2026

Животных подарил президенту России Владимиру Путину лидер Лаоса

Для казанского зоопарка привезли двух слоних
Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

В Казань привезли двух слоних — Сахар и Удачу. Их подарил президенту России Владимиру Путину лидер Лаоса. В аэропорту новых обитателей казанского зоопарка встретил мэр города Ильсур Метшин, передает ТНВ.

Как отметил раис республики Рустам Минниханов в своем канале в «Максе», животные спокойно перенесли длительный перелет и уже осваиваются на новом месте жительства.

Слонихам на сегодняшний день 4 и 5 лет. Они станут символом саммита Россия — АСЕАН.

Ранее сообщалось, что в казанский зоопарк привезут двух слонов, подаренных президентом Лаоса.

Никита Егоров

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