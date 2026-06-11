Для казанского зоопарка привезли двух слоних

Животных подарил президенту России Владимиру Путину лидер Лаоса

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

В Казань привезли двух слоних — Сахар и Удачу. Их подарил президенту России Владимиру Путину лидер Лаоса. В аэропорту новых обитателей казанского зоопарка встретил мэр города Ильсур Метшин, передает ТНВ.



Как отметил раис республики Рустам Минниханов в своем канале в «Максе», животные спокойно перенесли длительный перелет и уже осваиваются на новом месте жительства.

Слонихам на сегодняшний день 4 и 5 лет. Они станут символом саммита Россия — АСЕАН.



Ранее сообщалось, что в казанский зоопарк привезут двух слонов, подаренных президентом Лаоса.

Никита Егоров