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Путин поручил передать 38% акций «Башкирской содовой компании» в собственность Башкирии

15:58, 31.03.2021
Путин поручил передать 38% акций «Башкирской содовой компании» в собственность Башкирии
Фото: soda.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность республики и 11,7% акций — в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии. Об этом он объявил на совещании с членами Кабмина.

Также правительству поручено заключить специальное соглашение с Башкирией об инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества. «В этом соглашении нужно определить конкретные планы и основные показатели Башкирской содовой компании, включая объемы производства и инвестиций», — цитирует ТАСС слова Путина.

В начале марта акции «Башкирской содовой компании» (БСК) по решению суда перечислили на счет Росимущества. Их арестовали в начале сентября прошлого года. Все началось из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПромышленность Башкортостан
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