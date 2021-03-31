Путин поручил передать 38% акций «Башкирской содовой компании» в собственность Башкирии

Президент России Владимир Путин поручил правительству передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность республики и 11,7% акций — в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии. Об этом он объявил на совещании с членами Кабмина.

Также правительству поручено заключить специальное соглашение с Башкирией об инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества. «В этом соглашении нужно определить конкретные планы и основные показатели Башкирской содовой компании, включая объемы производства и инвестиций», — цитирует ТАСС слова Путина.

В начале марта акции «Башкирской содовой компании» (БСК) по решению суда перечислили на счет Росимущества. Их арестовали в начале сентября прошлого года. Все началось из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены.



Татьяна Леухина