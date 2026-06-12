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В Заинске и Набережных Челнах ввели угрозу атаки БПЛА

06:30, 12.06.2026

Режим действует уже в шести городах Татарстана

В Заинске и Набережных Челнах ввели угрозу атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В Заинске и Набережных Челнах ввели угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим действует уже в шести городах Татарстана. Ранее аналогичную угрозу объявили в Елабуге, Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме.

скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана с 03:10 мск действует режим беспилотной опасности. Жителей просят принять необходимые меры безопасности.

Также закрыты все три аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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