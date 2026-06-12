В Заинске и Набережных Челнах ввели угрозу атаки БПЛА
Режим действует уже в шести городах Татарстана
В Заинске и Набережных Челнах ввели угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим действует уже в шести городах Татарстана. Ранее аналогичную угрозу объявили в Елабуге, Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме.
На всей территории Татарстана с 03:10 мск действует режим беспилотной опасности. Жителей просят принять необходимые меры безопасности.
Также закрыты все три аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме.
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