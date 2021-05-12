Итоги дня: Казань простилась с погибшими в школе, арест стрелка, из ДРКБ выписали пострадавшего
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных новостей за среду, 12 мая:
- Сегодня в Татарстане день траура по погибшим в гимназии №175. В Казани простились со всеми погибшими в школе: двумя педагогами и семью детьми 14—15 лет.
- Советский райсуд Казани арестовал на два месяца, до 11 июля, Ильназа Галявиева, который открыл вчера стрельбу в гимназии №175. По данным СК, Галявиев совершил в школе не менее 17 выстрелов. Подсудимому предъявили обвинение по пунктам а, в, ч. 2 статьи 105 УК РФ. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения. Против ареста Галявиев не возражал.
- Текущее состояние Галявиева неадекватно, это препятствует проведению следственных действий с ним, заявили в СК. По данным следствия, юноша не состоял на учете у психиатра и нарколога. Но ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей. В прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С недавних пор близкие замечали, что он стал агрессивен и вспыльчив. По уголовному делу назначили свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские. Для определения психического здоровья фигуранта проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
- Тем временем количество пострадавших в результате стрельбы в школе увеличилось до 23. Накануне официально сообщали о 18 пострадавших. Уже утром в больницу попали еще два ребенка. Сегодня в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился борт МЧС с ранеными из Казани. На борту самолета в медицинских модулях разместили девять пострадавших, в том числе пятерых детей.
- Из ДРКБ выписали одного пострадавшего при стрельбе в казанской гимназии подростка. 15-летний мальчик был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица. Сегодня его выписали из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.
- Семьи погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 уже до конца дня получат по 1 млн рублей материальной помощи. Выплаты будут произведены в равных долях каждому члену семьи. Подробности — в материале «Реального времени».
- Утром в Казань прибыл председатель Следкома России Александр Бастрыкин. Он навестил пострадавших, узнал об их состоянии здоровья. Далее вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он посетил место трагедии. По данным СК, Бастрыкин поручил подчиненным также изучить порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверить его на предмет соответствия всем требованиям. К расследованию уголовного дела привлекли более 100 экспертов, следователей, криминалистов.
- К 10 годам колонии строгого режима со штрафом 15,5 млн рублей приговорил сегодня бывшего начальника по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана Ильнара Залялова Кировский райсуд Казани. Он признан виновным в получении взятки 500 тысяч рублей и мошенничестве с выкупом свободы для лидера «Тукаевских» за 25 млн рублей. Его брат Динар за участие в афере получил 6 лет колонии общего режима со штрафом 550 тысяч. С обоих в пользу потерпевшего солидарно взыскали 8 млн рублей. Защита намерена обжаловать приговор.
- В 2020 году большинство хакерских атак на Россию совершали с зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах адресов, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Нападения осуществлялись на объекты, которые связаны с образованием, наукой и разработкой вакцин, здравоохранением, госуправлением, финансовым сектором, военно-промышленным комплексом, а еще с транспортом.
- Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о пуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева и 110 ракет в сторону Тель-Авива и аэропорта Бен-Гурион. Ранее после атаки Израиля обрушилась высотка Эль-Джаухара в центре Газы. Информацию об обстреле городов ракетами подтвердило издание Times of Israel. Местная полиция сообщает, что после атаки из сектора Газа погибли два жителя города Лод.
- Программу туристического кешбэка продлили до конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме. По его данным, этой услугой воспользовались почти миллион человек, людям возвратили около 4 млрд рублей.
- В Казани исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначили Тимура Алибаева, до этого возглавлявшего администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.
- Завтра, 13 мая, в Татарстане отмечается Ураза-байрам. Этот день будет нерабочим, в связи с этим продолжительность рабочего дня сегодня, 12 мая, сокращается на час.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в стране стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он отметил, что разогнали инфляцию в мире низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке.
- В России осенью не планируется вводить новый локдаун в связи с ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отдельно отметив, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом заслуживает пристального внимания.
- Власти Татарстана зарезервировали земельные участки для строительства и реконструкции отрезков трассы М-7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа и строительства трассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Всего зарезервирован 171 участок.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым