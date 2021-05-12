Бастрыкин посетил пострадавших при стрельбе детей в ДРКБ Татарстана

Председатель СК России Александр Бастрыкин и президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетили в ДРКБ детей, которые пострадали при нападении на гимназию №175 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.



Бастрыкин навестил пострадавших детей, узнал об их состоянии, пообщался с их родственниками. Также глава Следкома России заверил, что будут приложены все усилия для выяснения причин происшедшей трагедии.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в больницах находятся 20 детей и трое взрослых. Состояние шестерых ребят остается тяжелым, у двоих — крайне тяжелое. Состояние остальных пострадавших стабильное.

Сегодня же прибывший в Казань Бастрыкин планирует посетить место трагедии и заслушать информацию о ходе расследования.

Татьяна Леухина