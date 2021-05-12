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Выплаты в 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии направят до конца дня

10:47, 12.05.2021
Выплаты в 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии направят до конца дня
Фото: Максим Платонов

Семьи погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 до конца дня получат по 1 млн рублей материальной помощи. Выплаты будут произведены в равных долях каждому члену семьи. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Эльмира Зарипова на пресс-конференции.

По ее словам, остальные выплаты будут перечислены после оценки судмедэкспертов в зависимости от степени тяжести повреждений.

Напомним, еще по 400 тысяч рублей выплатят людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени.

Общество Татарстан
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