Выплаты в 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии направят до конца дня

Фото: Максим Платонов

Семьи погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 до конца дня получат по 1 млн рублей материальной помощи. Выплаты будут произведены в равных долях каждому члену семьи. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Эльмира Зарипова на пресс-конференции.

По ее словам, остальные выплаты будут перечислены после оценки судмедэкспертов в зависимости от степени тяжести повреждений.



Напомним, еще по 400 тысяч рублей выплатят людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени.