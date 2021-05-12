Кабмин продлил программу туристического кешбэка до конца года
Программу туристического кешбэка продлили до конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.
«На начало мая такой услугой уже воспользовались почти миллион человек. Людям возвращено около четырех миллиардов рублей», — сказал премьер-министр.
Также утвержден национальный проект, направленный на развитие внутреннего туризма.
Также сегодня Мишустин сообщил, что от коронавируса привились более 24 млн россиян.
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