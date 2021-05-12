Голикова заявила, что в России не планируется вводить новый локдаун осенью

В России осенью не планируется вводить новый локдаун в связи с ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Какой локдаун, вы о чем?» — спросила она у журналистов, которые поинтересовались у нее возможным введением новых ограничений.

При этом Голикова отметила, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом заслуживает пристального внимания.

Также она допустила, что в скором времени Россия может возобновить авиасообщение с другими странами.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 217 случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 4 905 059.

