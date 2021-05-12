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Председатель СК России Александр Бастрыкин прибыл в Казань

10:54, 12.05.2021
Председатель СК России Александр Бастрыкин прибыл в Казань
Фото: wikipedia.org

В Казань прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В аэропорту его встретил президент РТ Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

По данным источника «Реального времени», Бастрыкин направляется к гимназии №175, где вчера произошла стрельба. Сегодня же он планирует заслушать информацию о ходе расследования.

    Вчера Бастрыкин заявил, что его ведомство детально установит причины стрельбы в казанской гимназии, в ходе которой погибли школьники и педагоги.

    фото: Максим Платонов

    Источник сообщил «Реальному времени», что большая группа следователей из Москвы уже прибыла в Казань и приступила к расследованию уголовного дела о массовом убийстве в гимназии.

    Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».

    Алексей Нечаев
    ОбществоВласть Татарстан
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