Новости общества

13:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана зарезервировали 171 участок для реконструкции участков трассы М-7

17:40, 12.05.2021
Власти Татарстана зарезервировали 171 участок для реконструкции участков трассы М-7
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана зарезервировали земельные участки для строительства и реконструкции отрезков трассы М-7.

Для реконструкции и строительства М-7 на трассе Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа и строительства трассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа всего зарезервирован 171 участок.

Участки зарезервированы на три года на территориях Тукаевского и Заинского районов Татарстана.

Фото: конкурсная документация

Ранее сообщалось, что под Казанью за 2,3 миллиарда рублей отремонтируют участок трассы на Уфу.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также