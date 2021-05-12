Власти Татарстана зарезервировали 171 участок для реконструкции участков трассы М-7
Власти Татарстана зарезервировали земельные участки для строительства и реконструкции отрезков трассы М-7.
Для реконструкции и строительства М-7 на трассе Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа и строительства трассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа всего зарезервирован 171 участок.
Участки зарезервированы на три года на территориях Тукаевского и Заинского районов Татарстана.
Ранее сообщалось, что под Казанью за 2,3 миллиарда рублей отремонтируют участок трассы на Уфу.
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